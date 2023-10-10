"e-Devlet'te 10'dan fazla kurumumuzun varis-muris hizmetlerini kullanıma açıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e-Devlet'te 10'dan fazla kurumun varis-muris işleriyle ilgili hizmetlerini tek başlık altında toplayarak bir bütünleşik hizmet oluşturduklarını, bunun bugün itibarıyla vatandaşın hizmetine açıldığını bildirdi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Dijital Türkiye/Bürokrasinin Azaltılması 2023 Yılı 2. Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, milletin asırlık hayallerinin ifadesi olan Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Cumhuriyet'in yeni asrına hazırlandıklarını belirtti.

Amaçlarını, politikalarını, plan ve programlarını daha güçlü bir gelecek perspektifiyle bu doğrultuda uygulamaya koyduklarını dile getiren Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, iddialı olduğumuz alanlardan biri de dijital dönüşümdür. Dijitalleşme alanında yerli-milli ürün ve teknolojileri geliştirerek, 'Türkiye Yüzyılı, dijitalin yüzyılı olacaktır' diyoruz." ifadesini kullandı.

İkiz dönüşüm olarak da ifade ettikleri yeşil ve dijital dönüşümün, son dönemde hazırladıkları plan ve programların temel eksenlerinden birini oluşturduğunu aktaran Yılmaz, bugüne kadar bürokrasinin azaltılması, e-Devlet çalışmaları, milli yapay zeka stratejisi ve siber güvenlik kümelenmesi gibi adımlarla "Dijitalin Yüzyılı" için güçlü bir altyapı oluşturulduğunu vurguladı.

"YIL SONU HEDEFİMİZ 4,5 MİLYAR GİRİŞ SAYISINI AŞMAK"



Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi ile Dijital Türkiye çalışmalarının kamu ve özel sektöre hitap edecek şekilde tek merkezde toplandığını belirterek, şunları kaydetti:

"2008 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan e-Devlet Kapısı bugün zaman ve mekandan bağımsız, bürokrasi ve kırtasiyecilikten arındırılmış, hızlı, güvenli, verimli ve etkin şekilde kamu hizmeti sunarak Türkiye'nin dijital yüz akı olmuştur. Kamudan kamuya, kamudan vatandaşa ve kamudan iş dünyasına yönelik 7 binden fazla hizmetin sunulduğu, yaklaşık 64 milyon kullanıcı tarafından kullanılan bir platform haline dönüşmüştür. e-Devlet Kapısına giriş sayısı geçen yıl 3,5 milyarı aşarken, aynı rakama bu yılın ekim ayında ulaşılmıştır. Yıl sonu hedefimiz ise 4,5 milyar giriş sayısını aşmaktır. Bu rakamlar, bize milletimizin dijital kamu hizmetlerine teveccühünü ve e-Devlet altyapımızın ne kadar kullanıcı dostu olduğunu göstermektedir."

Vatandaşların yüzde 95 memnuniyet oranıyla yoğun şekilde kullandığı e-Devlet Kapısı'nın, uluslararası endekslerde de başarısını kanıtladığını vurgulayan Yılmaz, Avrupa Komisyonu 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda, Türkiye'nin 10 sıra yükselerek 35 ülke arasında 10'uncu sırada yer aldığını, Fransa, Almanya, Norveç ve İsveç gibi gelişmiş ülkeleri geride bıraktığını dile getirdi.

Raporda, e-Devlet hizmetinin kullanıcı odaklılık kategorisinde 3'üncü olduğunu, "ikametgahım bütünleşik" hizmetinin ise birincilik aldığını söyleyen Yılmaz, "Gelinen bu seviye, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği vizyonla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ortak çabasının sonucudur. Bu sevindirici sonuçları almamıza vesile olan tüm arkadaşlarımızı, kurumlarımızı yürekten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

"DİJİTAL TÜRKİYE HEDEFİNE YÜRÜMEK İÇİN YENİ PERSPEKTİF ORTAYA KOYUYORUZ"



Dijital kamu hizmeti sunumunda sahip oldukları altyapı sayesinde deprem hadisesinden sonra depremzedeler için 13 yeni dijital hizmeti de hızlı şekilde kullanıma sokma imkanı bulduklarını kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle asrın felaketi döneminde depremzede vatandaşlarımıza yardımların ulaşması, haberleşme altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın geçici konaklama yerlerine en hızlı şekilde yerleştirilmesi için gece gündüz çalışan Dijital Dönüşüm Ofisimize tekrar teşekkür ediyorum. Bunların yanı sıra doğal gaz ve elektrik aboneliklerinde tüm Türkiye'yi e-Devlet Kapımız kapsamına almış bulunuyoruz. Üniversitelerimizin tamamını e-Devlet Kapısı'na taşıdık. Yeşil e-Devlet Kapısı Projesi ile kamu yönetiminde yeşil dönüşüm çalışmalarına dahil olduk. Kotasız e-Devlet uygulamasıyla mobil abonelerin internet kotalarından harcamadan e-Devlet hizmetlerini kullanmalarını sağladık. Önümüzdeki dönem için hem dijital kamu hizmeti sunumunu zenginleştirmek hem de yapay zekadan siber güvenliğe bir bütün olarak Dijital Türkiye hedefine yürümek için yeni perspektif ortaya koyuyoruz. Orta Vadeli Program'da dijitalleşme konusunda politika ve tedbirlere geniş yer ayırdık, çok uzun listemiz var.

Dijital hizmet demek konfor, sürat, kalite demektir. Her yerden hizmete erişim, güven demektir. Bizler de bu özelliklere sahip dijital hizmetlerin, ülkemizin tamamına hitap etmesi için azimle yolumuza devam edeceğiz. Dijitalin yüzyılında hedefimiz, dijitalleşmede katılımcılığı ve insan odaklı yaklaşımı merkeze almak, elektronik hizmet sunumunda küresel rekabet gücümüzü yükseltmek, çevik veri yönetişimiyle süreçleri hızlandırmak ve yenilikçi teknolojilere yerli imkanlarla hızla uyum sağlamaktır. Bununla birlikte büyük veriyi değere dönüştürerek, karar alma süreçlerine veri odaklı boyut kazandırma da önceliklerimiz arasında yer almaktadır."

Yılmaz, bu hedeflerinin tarımdan savunma sanayisine, iklim değişikliğiyle mücadeleden afet yönetimine kadar tüm kamu hizmetlerinde çok daha etkili olacağını anlattı.

Siber güvenliği yerli ve milli teknolojilerle güçlendirerek Siber Vatan'da da tam bağımsız ve egemen hale gelmenin en temel hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, "Toplantımız vesilesiyle yeni bir dijital hizmetimiz ile ilgili müjdeyi de paylaşmak isterim. 10'dan fazla kurumumuzun varis-muris işleriyle ilgili hizmetlerini tek başlık altında toplayarak bir bütünleşik hizmet oluşturmuş durumdayız. Bugün itibarıyla bunu vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, toplantıda engelliler için sunulabilecek yeni dijital hizmetler ve düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapacaklarını söyledi.

Veriden değer üretmenin, dijital kamu hizmetlerine başarılı yansımasından ve kurumların daha yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmasından büyük memnuniyet duyduğunu, dijitalin yüzyılını el birliğiyle inşa edeceklerine inandığını dile getiren Yılmaz, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bazı bakan yardımcıları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.