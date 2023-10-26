VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
Başkan Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi çağrısı
BM, hayatını kaybeden Filistinli sayısının gerçek olduğunu duyurdu
İskoçya Başbakanı: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?
Gazze'de 24 saatte 14 BM çalışanı öldürüldü
26 Ekim 2023 Perşembe 16:52:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 16:52:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alman Bakan Habeck'i kabul etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM'de gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin artırılması, yakın iletişim ve karşılıklı ziyaretlerle diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, savunma sanayisi ile dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında ikili işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve müzakere sürecinin canlandırılması, vize kolaylığının sağlanması, Gümrük Birliğinin revizyonu konularında yakın işbirliği içinde çalışılması gerektiği üzerinde durulan görüşmede, küresel ve bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

Etiketler : cevdet yılmaz robert habeck almanya türkiye ticaret
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Savaşın bitmesini diliyoruz

Savaşın bitmesini diliyoruz
Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda
Hint rüzgarı esecek

Hint rüzgarı esecek
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX