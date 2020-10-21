21 Ekim 2020 Çarşamba 21:25:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 21:29:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a tepki: Bedeli ne olursa olsun
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Değil Yunanistan kim olursa olsun, Türkiye ne bir karış toprağını ne de denizindeki bir damla suyunu, hele hele gelecek nesillerin hakkını hiç kimseye vermez. Bedeli ne olursa olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Değil Yunanistan kim olursa olsun, Türkiye ne bir karış toprağını ne de denizindeki bir damla suyunu, hele hele gelecek nesillerin hakkını hiç kimseye vermez. Bedeli ne olursa olsun." ifadelerini kullandı.
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