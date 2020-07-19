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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı
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19 Temmuz 2020 Pazar 08:42:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 08:42:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yapımına başlanan TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri Türkiye'nin yarım kalmış yerli otomobil hikayesinin yeni baştan yazılacağı yer olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapımına başlanan TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri'nin Türkiye'nin yarım kalmış yerli otomobil hikayesinin yeni baştan yazılacağı yer olacağını belirtti.

Oktay, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği merkeze ilişkin paylaşım yaptı.

"Türkiye'nin Otomobili" projesiyle 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Oktay, "‪Yapımına başlanan TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri Türkiye'nin yarım kalmış yerli otomobil hikayesinin yeni baştan yazılacağı yer olacak.‬ ‪Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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