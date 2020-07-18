Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yapımına başlanan TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri Türkiye'nin yarım kalmış yerli otomobil hikayesinin yeni baştan yazılacağı yer olacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapımına başlanan TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri'nin Türkiye'nin yarım kalmış yerli otomobil hikayesinin yeni baştan yazılacağı yer olacağını belirtti.
Oktay, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği merkeze ilişkin paylaşım yaptı.
"Türkiye'nin Otomobili" projesiyle 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Oktay, "Yapımına başlanan TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri Türkiye'nin yarım kalmış yerli otomobil hikayesinin yeni baştan yazılacağı yer olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin Otomobili projesiyle 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 18, 2020
Yapımına başlanan TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri Türkiye'nin yarım kalmış yerli otomobil hikayesinin yeni baştan yazılacağı yer olacak.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/6HQSAExsAJ
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