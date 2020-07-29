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29 Temmuz 2020 Çarşamba 23:34:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 23:34:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Türkiye ve Azerbaycan ortak askeri tatbikat mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri tarafından Azerbaycan'da gerçekleştirilen ortak askeri tatbikata ilişkin, Azerbaycan ile her koşulda, birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin mesaj paylaştı.

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri tarafından Azerbaycan'da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat icra edilmeye başlandığını kaydeden Oktay, "Kardeş Azerbaycan ile her zaman ve her koşulda birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Türk ve Azerbaycan helikopterleri ve savaş uçaklarının yer aldığı tatbikat, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta devam edecek.

Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'taki tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

Tatbikat, 10 Ağustos'ta sona erecek.

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