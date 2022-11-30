Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Nedim Korkmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Nedim Korkmaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 30, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/RuHKOKLXFD
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