Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu
Kaynak: AA
Koronavirüs testi pozitif çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı'yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs testi pozitif çıkan Erhan Arıklı'nın sağlık durumu hakkında bilgi alarak, kısa sürede iyileşmesini diledi.
Arıklı, sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dün yaptırdığı testin sonucu pozitif çıkan YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu için de Arıklı'yı aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
- Türkiye'den net mesaj! Doğu Akdeniz'de geri adım atmadık
- İletişim Başkanı Altun: En sert şekilde cevap verilecektir
- Türkiye'de Doğu Akdeniz açıklaması: Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli
- Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu
- Bakanlıktan Oruç Reis açıklaması
- Dışişleri'nden ABD ile GKRY arasındaki muhtıraya tepki