Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, #BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir."
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek