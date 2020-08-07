  • BIST
    1033.62
  • Dolar
    7,2506
  • Euro
    8,5533
  • Altın
    478,3160
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Honaz Tüneli'nde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu: Önümüzdeki yıl hizmete sunulacak
Van'da terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi
Bakan Varank: Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam ve inovasyondur
10 Ağustos Anafartalar Zaferinin 105. yılı dev organizasyonlarla anılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek
TSK'dan müthiş operasyon! 17 Terörist öldürüldü
Petrol ve doğal gaz sektörü yerli çözümlerle desteklenecek
'Boncuk fasulye'de hasat başladı
Fransa'nın yaşadığı İslamofobik akıl tutulması'
İşgal edilen toprakları için Türkiye'den yardım istediler!
Mısır'ı bekleyen asıl tehlike! Kaybedeceği çok şey var
"Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın"
Cephe hatları hazır: Emir bekliyorlar
Şişli'de alıkalmaz olay! Ortalığı birbirine kattı
Kısa süre önce babasını kaybeden Masterchef Mehmet Yalçınkaya, ilk kez paylaştığı acısını anlatırken ...
46 yıl sonra statüsü değişiyor! Kapalı Maraş için düğmeye basıldı
Macron'un Lübnan şovuna tokat gibi yanıt
İstanbullular dikkat! İkinci etabı başlıyor
Üreticilere 'yeşil altın'ı dalından değil, yerden toplama çağrısı
MSB'den flaş açıklama: 1 terörist güvenlik güçlerimize teslim oldu
Murat Boz'un acı günü!
Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in hatıraları KKTC'deki anıtında yaşatılıyor
07 Ağustos 2020 Cuma 14:41:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 14:42:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, ‪#BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere ‪inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.‬"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER