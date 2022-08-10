'Cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından seçilmesi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Cumhurbaşkanının ilk kez halk tarafından seçilmesi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milletin Adamı'nı, millet seçti... 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin teveccühü ile seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. O gün cumhur, başkanını, Türkiye, hayallerine bir adım daha yaklaşmayı seçti. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda nice yıllara..."