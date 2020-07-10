Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Ayasofya' paylaşımı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Fethin sembolü Ayasofya yeniden hakettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun." değerlendirmesinde bulundu.
Tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 10, 2020
Fethin sembolü Ayasofya yeniden hakettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun.
Ayasofya üzerinden inananların mağduriyetine, tarihin mahkûmiyetine son veren Cumhurbaşkanımız, Allah sizden razı olsun. https://t.co/Nva6qcY6CQ
Oktay, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararını paylaşarak, hayırlı olması dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun. Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun. Ayasofya üzerinden inananların mağduriyetine, tarihin mahkumiyetine son veren Cumhurbaşkanımız, Allah sizden razı olsun."
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