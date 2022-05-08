Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Anneler Günü mesajı

Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Saygı ve sevginin en yücesini hak eden, vefanın, cefanın, fedakarlık ve adanmışlığın timsali, cennet parçası analarımızın Anneler Günü'nü can-ı gönülden kutluyor, ahiret yurdundaki annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anne duası üzerimizden eksik olmasın." ifadelerini kullandı.