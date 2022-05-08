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08 Mayıs 2022 Pazar 10:37:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 10:37:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Anneler Günü mesajı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Saygı ve sevginin en yücesini hak eden, vefanın, cefanın, fedakarlık ve adanmışlığın timsali, cennet parçası analarımızın Anneler Günü'nü can-ı gönülden kutluyor, ahiret yurdundaki annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anne duası üzerimizden eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fuat Oktay cennet parçası Anneler Günü'nü
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