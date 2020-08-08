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08 Ağustos 2020 Cumartesi 21:47:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 21:47:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu Türkiye'de

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, Lübnan'a destek ziyaretini tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile sabah saatlerinde başkent Beyrut'a gitti.

Burada önce Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından karşılanan Oktay, daha sonra Başbakan Hasan Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Ziyarette, muhataplarına, ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların inşası konusunda Türkiye'nin yardım için hazır olduğunu anlatan Oktay, liman tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını söyledi.

"BİR AİLENİN UZUVLARI GİBİ"

Daha sonra, patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının aileleriyle görüşen Oktay, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Oktay, doktorların izin vermesi halinde durumu ağır olan bir yaralının tedavisinin Türkiye'de yapılabileceğini belirtti.

Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ile Lübnanlılara hitap eden Oktay, Lübnan ile Türkiye için "bir ailenin uzuvları gibi" benzetmesi yaparak, kimsenin iki ülkeyi ayıramayacağını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu da buradaki konuşmasında, "Ben Türk'üm, Türkmen'im" deyip de vatandaşlığı olmayan ancak almak isteyenlere vatandaşlık verileceğini açıkladı.

Lübnanlılarla buluşmanın ardından havaalanına hareket eden Oktay ve Çavuşoğlu, Beyrut'taki temaslarını tamamlayarak Ankara'ya döndü.

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