08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:32:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:32:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu Beyrut'a gitti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'a gitti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Esenboğa Havalimanından Beyrut'a gitti.
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