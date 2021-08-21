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21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:19:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:20:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sinop'ta elektrikte, suda bir sorunumuz kalmadı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Adalet Bakanı Gül ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Karaismailoğlu ile Ayancık'ta yaptıkları incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Sinop'ta yaşanan selle ilgili olarak, "Elektrikte, suda bir sorunumuz kalmadı." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ayancık'ta yaptıkları incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Sinop'ta yaşanan selle ilgili olarak, "Elektrikte, suda bir sorunumuz kalmadı." dedi.

Fuat Oktay, "Bir köy hariç ulaşım sorunu kalmadı. Onun açılması için de çalışmalar sürüyor." ifadesini kullandı.

Etiketler : cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay adalet bakanı abdülhamit gül ulaştırma ve alt yapı bakanı adil karaismailoğlu sinop sel elektirk su
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