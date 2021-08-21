Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ayancık'ta yaptıkları incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Sinop'ta yaşanan selle ilgili olarak, "Elektrikte, suda bir sorunumuz kalmadı." dedi.

Fuat Oktay, "Bir köy hariç ulaşım sorunu kalmadı. Onun açılması için de çalışmalar sürüyor." ifadesini kullandı.