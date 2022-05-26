26 Mayıs 2022 Perşembe 13:59:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 13:59:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker Mehmet Meral'e rahmet diledi
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'e rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan kahraman askerimiz Mehmet Meral'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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