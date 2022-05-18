18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:57:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 19:06:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabulde, ikili ilişkiler ile son dönemde dünyada ve bölgede meydana gelen gelişmeler değerlendirildi.
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