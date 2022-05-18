Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabulde, ikili ilişkiler ile son dönemde dünyada ve bölgede meydana gelen gelişmeler değerlendirildi.