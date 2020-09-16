Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MÜSİAD Başkanı Kaan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MÜSİAD Başkanı Kaan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren kabulde, MÜSİAD'ın yatırım ortamının iyileştirilmesi adına hazırladığı öneri seti ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve sonrası politikalara zemin teşkil edecek saha analizlerine ilişkin bilgi aktarıldığı kaydedildi.