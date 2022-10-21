21 Ekim 2022 Cuma 17:37:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 17:37:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Müracaat sayısı 4 milyon 560 bine ulaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Proje kapsamında resmi işlemleri tamamlanan müracaat sayısı 4 milyon 560 bine ulaşmıştır. İlk Evim Arsa projesine başvurular ise 331 bine ulaşmıştır.” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Proje kapsamında resmi işlemleri tamamlanan müracaat sayısı 4 milyon 560 bine ulaşmıştır. İlk Evim Arsa projesine başvurular ise 331 bine ulaşmıştır." dedi.
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- "Müracaat sayısı 4 milyon 560 bine ulaştı"