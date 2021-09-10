Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Maripov görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov görüştü
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve KEK Eşbaşkanı Maripov ile görüştü.
Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10'uncu Toplantısı'nın yapılacağı Ala- Arça Devlet Konutu'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı KEK Eşbaşkanı Ulukbek Maripov ikili baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeye, Kırgızistan Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı heyetleri ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan katıldı.
Maripov, Oktay'a gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek "Hoş geldiniz" dedi.
Gösterdikleri misafirperverlikten ötürü Maripov'a teşekkür eden Oktay ise "Biz ata yurdumuzdayız. Burada kendimizi misafir olarak görmüyoruz." diye konuştu.
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