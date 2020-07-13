Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından "#SeninleyizAzerbaycan" ‬etiketiyle bir mesaj paylaştı.

Dost ve kardeş Azerbaycan’a Ermenistan tarafından yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum.

Şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.



Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır.

Her zaman ve her şartta #SeninleyizAzerbaycan

�������� — Fuat Oktay (@fuatoktay) July 13, 2020

Mesajında, Türkiye-Azerbaycan dostluğuna vurgu yapan Oktay, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Azerbaycan'a Ermenistan tarafından yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. ‬‪Şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.‬ ‪Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır. ‬‪Her zaman ve her şartta #SeninleyizAzerbaycan."