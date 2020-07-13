Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine saldırısını kınadı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yapılan ve biri üsteğmen 4 askerin şehit olduğu saldırının kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından "#SeninleyizAzerbaycan" etiketiyle bir mesaj paylaştı.
Dost ve kardeş Azerbaycan’a Ermenistan tarafından yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 13, 2020
Şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır.
Her zaman ve her şartta #SeninleyizAzerbaycan
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Mesajında, Türkiye-Azerbaycan dostluğuna vurgu yapan Oktay, şunları kaydetti:
"Dost ve kardeş Azerbaycan'a Ermenistan tarafından yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır. Her zaman ve her şartta #SeninleyizAzerbaycan."
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