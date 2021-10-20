Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon açıklaması

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20 Ekim 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 17:00:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

Oktay "Ne vesayet odaklarının ne sosyal medyadan hukuk darbesi yapmaya niyetlenen diplomatların yargı işleyişimizde hiçbir hükmü yoktur" ifadesini kullandı.

Etiketler : Fuat Oktay Enflasyon bütçe
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