Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

Oktay "Ne vesayet odaklarının ne sosyal medyadan hukuk darbesi yapmaya niyetlenen diplomatların yargı işleyişimizde hiçbir hükmü yoktur" ifadesini kullandı.