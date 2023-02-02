Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, günümüzde teknolojik dönüşümün, vatandaşların, iş insanlarının ve karar alıcıların proaktif uyum sağlamaları gereken dinamik bir süreç olduğunu söyledi.

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin, kişi başına kullanılan bilgi miktarından akıllı cihaz kullanım oranlarına, geniş bant altyapılarının yaygınlık durumundan e-Devlet kullanıcı sayılarına kadar teknoloji odaklı parametrelerle ölçüldüğüne dikkati çeken Oktay, özel sektör açısından ise bunun rekabetçilik, dijitalleşmeyle azalan maliyetler, hızlanan network imkanları, yeni müşteri ve pazarlara daha kolay erişim gibi avantajlarla mümkün olduğunu kaydetti.

Oktay, Pricewaterhouse Coopers'ın araştırmasına göre, bulut bilişim gibi çığır açan teknolojilerin 2030'da küresel ekonomiye yaklaşık 16 trilyon dolar katkı yapmasının öngörüldüğünü aktararak, dağıtılmış bulut teknolojisi, dijital ikiz, manyetik levitasyon teknolojileri, Web 3, Wi-Fi 6, yeşil hidrojen, sentetik biyoloji ve dijital tarım gibi uygulamaların gündemde yer aldığını ifade etti.

Ayrıca nesnelerin internetinden davranışların internetine geçişin, makine öğrenmesine insan faktörünün eklenmesinin, mikrodalga fonetikler ve kuantum sensörlerinin gündelik hayatın bir parçası olmasının beklendiğine işaret eden Oktay, teknolojiyle dönüşen dünyada verimliliği artırmanın ancak geleceğin de ötesini görebilen politikalarla, yenilikçi ve kapsayıcı yönetim anlayışıyla sağlanabileceğini anlattı.

"YAPAY ZEKA ALANINDAKİ ÇALIŞMALARDA KAPASİTEMİZ 5 KAT ARTACAK"



Oktay, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüksek katma değerli yapısal dönüşüm ve sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefini "milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonuyla hayata geçirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Vizyonumuzun alt eksenleri ise sanayide verimlilik artışı, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadan oluşmaktadır. Yapay zeka, nesnelerin interneti, davranışların interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, robotik, siber güvenlik ve sensör teknolojileri gibi alanların geliştirilmesini öncelikli kritik teknoloji alanları olarak belirledik, bu alandaki girişim ve icatları öncelikli olarak destekliyoruz."

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda her yıl bu üç eksende Türkiye'nin geldiği noktanın somut göstergelerine şahitlik ettiklerini vurgulayan Oktay, bir tarafta yerli milli savunma sanayisi projeleri ve AR-GE'de öncü üniversitelerin çalışmaları, bir tarafta gurur vesilesi bilişim sektörünün ve enerji projelerinin yer aldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tıpkı TEKNOFEST'te olduğu gibi, "hayallerle tasarım ve inovasyonu buluşturan" fuarda, her yıl teknolojide tam bağımsız Türkiye ahdini yenilediklerine dikkati çekerek, "Bunun için de öyle aferin bekleyen bir Türkiye de yok, tam tersi aferin beklenen bir Türkiye vardır. Türkiye Yüzyılı'na ilerlerken teknoloji odaklı projelerimizi birer birer hayata geçirerek altyapımızı güçlendiriyoruz. Hem de kendisine özgüvenle, dimdik duran, sadece dimdik duran bir ülke de değil, dimdik duran bir lider de değil, onun da yanında dimdik duran iş insanlarıyla, tasarımcısıyla, üreticisiyle, bilim insanıyla ve bütün ülke olarak hep birlikte." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ve ilk milli gözlem uydusu İmece ile ilgili aşamaları anlatan Oktay, başta KOBİ'ler olmak üzere imalat sanayisi işletmelerinin verimlilik artışlarına önemli katkılar sunan model fabrikaları da bu yıl sonuna kadar Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya'da kuracaklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yeni nesil süper bilgisayarımız TRUBA'nın yer alacağı yeni veri merkezimizi yine 2023 yılında Ankara'da açıyoruz. Böylece ülkemizde yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasitemiz tam 5 kat artacak." bilgisini paylaştı.

"KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİM KAPASİTESİ DAHA DA ARTACAK"



Savunma sanayisi altyapısını, sağlık teknolojilerini, lojistik altyapısını, e-Ticareti, otomotiv sektörü ile bilişim, otonom sektörleri ve temiz enerjinin altyapılarını besledikçe, katma değeri yüksek üretimin kapasitesinin daha da artacağına işaret eden Oktay, 2023'te Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sayısını 100'e, elektrikli araçlar için kamuya açık hızlı şarj istasyonu sayısını 2 bin 500'e, soket sayısını da 5 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısıyla devletin elinde bulunan toprak ve harita bilgisini, tapu ve kadastro, verimli tarım uygulamaları, gayrimenkul işlemleri ve yerli navigasyon geliştirme çalışmaları için kullanıma açtıklarını hatırlatarak, sistemi en etkin hale getirmek için çalışmaları sürdürdüklerini anımsattı.

Dijital devlet çalışmaları sayesinde kamunun elinde bulunan büyük veriyi, karar destek mekanizmalarında kullanmak için adımlar attıklarını dile getiren Oktay, Cumhuriyet'in 100. yılına böyle bir "know-how", azim ve daha fazlasıyla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Fuat Oktay, Türkiye Yüzyılı'nı dijitalleşmeyle, milli teknolojiyle ve inovasyonla yükselteceklerini, verimlilik artışıyla güçlendirilmiş bir ekonomik model ile 2053 ve 2071'e daha güçlü bir Türkiye'yi taşıyacaklarını kaydetti.

"YUNANİSTAN KIZILELMA'DAN NE KADAR ÇEKİNİYORSA BUNLAR DA O KADAR ÇEKİNİYOR"



Türkiye'nin siyasi geçmişine bakıldığında, Türkiye'de teknolojiye dair ne varsa çoğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirildiğini belirten Oktay, öncü teknolojileri kullanmaya özen gösterdiklerini anlattı. Oktay, " Bizim yüzümüz daima geleceğe, ilerlemeye, dönüşüme dönüktür. Bu sayede bugün siber vatanda egemenliği, milli uzay programımızı, yeşil büyümeyi hayata geçirebiliyoruz." diye konuştu.

Çığır açan teknolojilere ilişkin Çankaya Köşkü'nde toplantı yaptıklarını ve bunun sonuçlarını birkaç ay içinde kamuoyuna duyuracaklarını vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Artık çığır açan teknolojilerde yerini almak isteyen bir Türkiye ve bu alanda da somut hedefler belirleyen, somut projeler belirleyen ve onlar üzerine çalışan bir Türkiye var. Muhalefetteki kafaya kalsaydı, bugün ne çığır açan teknolojiler arasında gösterilen yerli-milli ürünlerimiz ne de dünyaya uyum sağlayabilen bir tasarım-üretim altyapımız olurdu. Görünen o ki Türkiye'nin tarım teknolojisi, yenilenebilir enerji altyapısı, yine yatırımlarıyla birlikte nükleer enerji yatırımları, savunma sanayisi 6 artı 1'lik masa için tehdit oluşturuyor. Yunanistan Kızılelma'dan ne kadar çekiniyorsa bunlar da o kadar çekiniyor. Dışarıdaki Türkiye düşmanları, ülkemizin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmasını ne kadar istemiyorsa, 6'lı masa da ne yazık ki o kadar istemiyor. Bunu görüyoruz. Masalarının gizli ortağı, FETÖ'sü PKK'sı ve bunların efendileri, Türkiye'nin tam bağımsız olmasını ne kadar istemiyorsa 6'lı masanın da o kadar istemediğini görüyoruz. Türkiye'nin bugüne kadar yaptıklarını bir anlamda tırnak içerisinde söylüyorum 'undo' yapacağız diyor. Yani 'ne yaptıysanız tersine çevireceğiz'. Biraz zor yaparsınız. Biz ne bunların gerici zihniyetine bakarız ne de ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara müsaade ederiz. İthal danışmanlara da kiralık akıl hocalarına da ihtiyacımız yok."

"TÜRKİYE ARTIK YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN TASARIMCISI VE ÜRETİCİSİ"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin artık yüksek teknoloji ürünlerinin pazarı değil tasarımcısı ve üreticisi olduğunu belirterek, salondakilere, "İşte üretken gençlerimiz, parlak mühendislerimiz, değer katan girişimcilerimiz burada, bu salonda. Şimdi sizleri, ülkemize teknolojide asırlık ilerlemeleri kazandıran herkesi, biz sizleri alkışlayalım. En çok da 'milli teknoloji hamlesi' şiarıyla 81 ilimizi birer teknoloji üssüne çeviren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, inovatif Türkiye'nin liderini alkışlıyoruz. Bize dışardan değil içeriden, milletimizden gelen alkışın değeri vardır. İşte gördüğümüz bu şevk ve heyecanla Türkiye yüzyılı teknolojide öncü ve tam bağımsız Türkiye'nin yüzyılı olacaktır." sözleriyle hitap etti.

Oktay, konuşmasının sonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesi başta olmak üzere tüm paydaş kurum ve kuruluşlar ile katılımcılara teşekkür etti.

Fuat Oktay, katkılarıyla etkinliğin gerçekleştirilmesine destek olan sponsor firmaların temsilcilerine de plaket takdim etti.