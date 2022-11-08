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08 Kasım 2022 Salı 16:28:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 16:28:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlu olsun. Destansı bir zaferle Karabağ'ı yeniden özgürlüğüne kavuşturan tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Özümüz bir, şiarımız tek millet iki devlet." ifadelerini kullandı.

Etiketler : fuat oktay azerbaycan 8 kasım zafer günü
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