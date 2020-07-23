Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ayasofya, İslam alemini kıyamda buluşturuyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ne ilişkin, "Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgarlarla açılıyor kapıları, kıyamda buluşturuyor İslam alemini." dedi.
Ayasofya'nın Nûr suresinin 35. ayeti nakşedilmiş kubbesi İslam'ın nurunu, şerefeleri fethin şerefini kuşanıyor yeniden.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 23, 2020
Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgârlarla açılıyor kapıları; kıyamda buluşturuyor İslam âlemini.
Ayasofya, ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/RSjrjNZm2g
Oktay, sosyal medya hesabından, yarın kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi ile ilgili bir mesaj paylaştı.
Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ayasofya'nın Nur suresinin 35. ayeti nakşedilmiş kubbesi İslam'ın nurunu, şerefeleri fethin şerefini kuşanıyor yeniden. Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgarlarla açılıyor kapıları, kıyamda buluşturuyor İslam alemini. Ayasofya ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..."
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