Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı açıklamada, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar." dedi.

Ciddi hasara sebep olan depremlerin 7'nci gününde buruk da olsa sevinçlerin yaşandığını belirten Oktay, 159'uncu saatte Gaziantep'te bir vatandaşın kurtarıldığını anımsattı.

Bu güzel haberin umudu ve ümidi yaşatmak için çok önemli olduğunu, motivasyonu canlı tuttuğunu kaydeden Oktay, "Şu an itibarıyla arama kurtarma olarak baktığımızda sahada 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar." dedi.

Oktay, Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarının daha da yoğunlaştırıldığını, en kısa zamanda depremden etkilenen 10 ilde ve tüm ilçelerde, köylerde bir an önce defin işlemleri dahil tüm çalışmaları tamamlamak istediklerini ve yakınlarını kaybedenlerin acılarını biraz olsun dindirebilmiş olmayı ümit ettiklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini ifade eden Oktay, "Hasarlı olan, ağır hasarlı olan, yıkılan veya yıkılacak durumda olan binalardan uzak durulmasını ısrarla talep ediyoruz afetzede vatandaşlarımızdan ve bölgedeki herkesten." şeklinde konuştu.

"Enkazlardan delillerin toplanması son derece kritik"

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Şu anda 6 bini aşkın personelimiz çok yoğun bir şekilde bu hasar tespit çalışmalarına devam ediyorlar. 230 bin toplam bina, 966 bin 544 bağımsız birimin tamamı çalışılmış durumda. Tahmini olarak 2,5 milyonluk bir bölgede bina stokumuzun olduğunu düşündüğümüzde çalışmaların hızla ilerlediğini, ilerleyeceğini hep birlikte görüyoruz."

Az hasarlı ve hasarsız binalarla ilgili tespitlerin de bir an önce yapılması ve bu binalara ev sahiplerinin yerleşebilmelerinin sağlanması gerektiğine işaret eden Oktay, "108 bin bina ve 550 bin dairenin hasarsız olduğu tespit edilmiştir. Az hasarlı olanlar da yine 58 bin bina ve 438 bin bağımsız birim." ifadelerini kullandı.

Oktay, vatandaşların e-Devlet ve hasartepit.csb.gov.tr adreslerinden binaların hasar durumunu öğrenebileceğini hatırlattı.

Arama kurtarma çalışmaları tamamlanan enkazlardan delillerin toplanmasının önemine değinen Oktay, "Enkazlar kaldırılmadan önce savcılıklarca binalardan, enkazlardan delillerin toplanması son derece kritik, bu deliller toplanmadan enkazların kaldırılmaması...Bununla ilgili tüm tedbirler alınmıştır zaten." dedi.

"Hatay Havalimanı'nı da bugünden itibaren kullanmaya başlamış durumdayız"

Fuat Oktay, deprem bölgesinde 12 bin 322 iş makinasıyla çalışmaların sürdüğünü, yoğunlaşılması gereken bölgelere iş makinalarının kaydırıldığını ifade etti.

Bölgedeki çalışmalara destek veren diğer araçlara ilişkin de bilgi veren Oktay, 24 gemi, 70 uçak ve 112 helikopterin sahadaki çalışmalara katıldığını belirtti. Oktay, "Bununla ilgili havalimanlarımızı son derece aktif kullanıyoruz bölgede. Hava araçlarımızı aktif kullanıyoruz. Burada İHA'lar ve dronları da özellikle zikretmek gerekir, çalışmaların yürütülmesinde çok aktif kullanılan yerli İHA'larımız ve dronlarımız da bunun içerisindedir." diye konuştu.

Depremler nedeniyle hasar gören Hatay'daki havalimanında çalışmaların tamamlandığını belirten Oktay, "Uçaklarımız havalimanına inmek üzere havadalar. Gerek tahliye operasyonlarında gerekse ayni yardımlar dahil her türlü operasyonlarda Hatay Havalimanı'nı da bugünden itibaren kullanmaya başlamış durumdayız diyebilirim çünkü uçaklarımız havada." bilgisini paylaştı.

"5 bin adetlik konteyner kent"

Deprem bölgesindeki barınma ihtiyacının son derece önemli olduğunu belirten Oktay, 2,6 milyonun üzerinde battaniyenin bölgeye gönderildiğini, çadır ihtiyacının fazla olduğunu söyledi. Oktay, bütün kurum ve kuruluşlar ile yurt dışından gelen yardımların bölgeye yönlendirildiğini ifade etti.

Oktay, konteyner kent oluşturma çalışmalarına ilişkin ise "Bölgede kurulan çadır kentler ve konteyner kentlerin kurulum çalışmaları da devam ediyor. Yaklaşık 5 bin adetlik konteyner kent kurulma çalışması fiilen başlatılmıştır." dedi.

Geçici barınmaya kavuşan toplam afetzede sayısının 1 milyon 200 bin kişiyi bulduğunu bildiren Oktay, tahliye merkezleri aracılığıyla, Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi diğer hava yolu şirketleriyle kayıtlı 400 bine yakın kişinin afet bölgesinden tahliye edildiğini ancak kendi imkanlarıyla, kendi araçlarıyla afet bölgesinden ayrılan çok sayıda vatandaşın da bulunduğunu söyledi.

Hatay Havalimanı'nın açılmasıyla lojistik ve ulaştırma konusunda herhangi bir sıkıntı kalmadığını belirten Oktay, kontrollü elektrik ve doğal gaz vermeye devam ettiklerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kurumların özelikle ikincil afetlere izin vermemek için bu konuda son derece titiz davrandığını vurguladı.

Oktay bugün itibarıyla 10 bin 600 ton odun ve 2 bin 100 ton kömürün sahaya sevk edildiğini söyledi.

"Bu süreci çok daha hızlı ve güzel atlatacağız"

Psikososyal hizmetlerin sağlandığını dile getiren Oktay, maddi desteklerin de sürdüğünü aktardı.

Deprem bölgesinde, genelde haberleşmenin sağlanması konusunda, ilgili operatörlerin çalışmalar yaptığını, ancak sıkıntı çekilen bazı bölgelerin olduğunu ifade eden Oktay, "Biz de yine bu operatörlerle de görüşerek bir karar aldık. Bugün bu kararı da sizinle paylaşmak isterim. GSM operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone depremin olduğu andan itibaren, 1 aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacaklardır." diye konuştu.

Tüm çalışmaları tüm kurumlarla istişare halinde ve vatandaşlardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak sıkı bir şekilde yürüttüklerini anlatan Oktay, sahada 233 bin isimsiz kahramanın görev yaptığını kaydetti.

Oktay, güvenlik tedbirlerinin özellikle artırıldığına işaret ederek gün içerisinde, ortak akıl temelinde hangi konularda eksiklikler olduğunu ve hangi konularda, neler yapılabileceğini ele alarak afetin yönetildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sahada bulunan bakanların geri bildirimlerini doğrudan alarak süreci yürüttüklerini dile getiren Oktay, "Bu ekip çalışması, inşallah tüm afetin yaralarını bir an önce sarmamızla ilgili çok daha hızlı hareket etmemizi sağlayacak. Hep birlikte bu süreci çok daha hızlı ve güzel atlatacağız." dedi.

574 depremzede çocuktan 503'ünün kimlikleri belirlendi

Oktay, refakatsiz çocuklar konusunun son derece hassas olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tek bir çocuğumuzun annesini, babasını veya yakınlarını kaybeden tek bir çocuğumuzu bile hiçbir şekilde yalnız bırakmak istemiyoruz. Devlet olarak, hükümet olarak bizler devletin şefkat elini, o çocuğumuza hissettirmek istiyoruz. Sadece bugün de değil tüm hayatı boyunca. Zaten şu anda sancılı bir süreci, bir travmayı yaşıyorlar. 574 evladımız var. Bunlardan 76'sı ailelerine teslim edilmiş, aileleriyle buluşmuş durumda. Hastanede tedavileri devam eden 380 çocuğumuz var. Sevgi evlerine yerleştirdiğimiz çocuklarımızın sayısı 118'dir. Bu evlatlarımızın bir an önce kimliklerini belirlemek için de tüm gücümüzle çalışıyoruz. 574 çocuğumuzdan 503'ünün kimlikleri belirlenmiş durumda, geriye kalan 71'inin de kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz. Ya konuşamayacak kadar bebek yaşta veya travma kaynaklı konuşamayacak durumda olan evlatlarımız. Bunları da bir an önce, kimliklerini tespit edip, inşallah aileleri de hayattadır ve aileleriyle buluştururuz."

Oktay, konuşmasını tüm bakanlara ve afet çalışmalarına fedakarca katılanlara teşekkür ederek bitirdi.