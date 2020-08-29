Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'ye tepki: Başka planlar içinde!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'ye tepki: Diyalog çağrısı yaparken başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir
Avrupa Birliği'nin diyalog çağrısı yaparken başka planlar içinde olmasını "samimiyetsizlik" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir" dedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı içerisinde yürüttüğü faaliyetler konusunda, Avrupa Birliği'nin (AB) bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olmasını "samimiyetsizlik" olarak niteledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB'nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir. Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir."
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