KKTC'ye 25 Eylül'den itibaren yeniden su verilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 25 Eylül'den itibaren boru hatları ile KKTC'ye yeniden su verilecek
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.
AA'da yer alan haberde Oktay "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerine zerre ve milim art niyetle bakılmasına asla müsaade etmeyecektir" açıklamasında bulundu.
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