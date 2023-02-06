Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 10 ilde 284 kişi hayatını kaybetti, 2323 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin yaralandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin yaralandığını bildirdi.
AFAD Genel Merkezde açıklamalarda bulunan Oktay, "Cumhurbaşkanımız depremin olduğu dakikadan itibaren olayı takip etmekte ve yönetmektedir. Şu an Ankara'ya intikal etmek üzere.
Okullarımız, yurtlarımız, pansiyonlarımız hamdolsun sapasağlam yerinde. Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız. Deprem bölgelerine şu ana kadar 102 mobil baz istasyonu gönderilmiştir ve devreye alınmaya başlanmıştır. Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, İslahiye, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa'ya doğal gaz akışı durduruldu. AFAD bünyesinde yardımlar koordine edilecek, bir hesapta yardımlar toplanacak ve htiyaç sahiplerine dağıtılacak. Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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