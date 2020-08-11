Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ''Mavi Vatan'' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ''Mavi Vatan'' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mavi Vatan'ın her bir karışında egemenlik vazgeçilmezimizdir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde anlaşmanın ardından Akdeniz'de yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Kara sınırlarımızda olduğu gibi #MaviVatan'ın her bir karışında da egemenlik vazgeçilmezimizdir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 11, 2020
Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor.
Ülkemizin Akdeniz'de yol alan kalelerine selam olsun.
Mesajında, "Kara sınırlarımızda olduğu gibi #MaviVatan'ın her bir karışında egemenlik vazgeçilmezimizdir." ifadesine yer veren Oktay, şunları kaydetti:
"Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor. Ülkemizin Akdeniz'de yol alan kalelerine selam olsun."
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