Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ''Mavi Vatan'' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde anlaşmanın ardından Akdeniz'de yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Kara sınırlarımızda olduğu gibi #MaviVatan'ın her bir karışında da egemenlik vazgeçilmezimizdir.



Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor.



Ülkemizin Akdeniz'de yol alan kalelerine selam olsun. — Fuat Oktay (@fuatoktay) August 11, 2020

Mesajında, "Kara sınırlarımızda olduğu gibi #MaviVatan'ın her bir karışında egemenlik vazgeçilmezimizdir." ifadesine yer veren Oktay, şunları kaydetti:

"‪Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor.‬ ‪Ülkemizin Akdeniz'de yol alan kalelerine selam olsun."