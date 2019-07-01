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01 Temmuz 2019 07:33 | Pazartesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır.' dedi.

Oktay, Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Libya’da Hafter'e bağlı illegal milis güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarımızla ilgili olarak ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgi ve direktifleri doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Libya Büyükelçiliği ve ilgili tüm birimlerle gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi.

Libya’da bulunan Türk vatandaşlarıyla irtibat kurulduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunun bildiren vurgulayan Oktay şunları kaydetti: "Alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılarak Türkiye’ye getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımız titizlikle faaliyetlerini sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır."

(AA)

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