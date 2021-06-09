Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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09 Haziran 2021 Çarşamba 12:08:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 12:39:00

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Şimdi de suç örgütlerine bel bağladılar

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın gündeme dair önemli açıklamaları şöyle:

Son dönemde de Meclis'imiz birbiri ardına yine önemli imtihanları alnının akı ile vermiştir bunlardan biri de önceki gün 6. Yıldönümünü geride bıraktığımız 7 Haziran 2015 seçimleridir.

Ülkemizin üzerine belirsizlik karabulutlarının çöktürülmeye çalışıldığı, terör örgütleri ile siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı dönemde yapılan 7 Haziran seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor.

Bu dönemde çukur eylemleri ile vatanımızın bütünlüğüne, Suriye'deki karmaşa fırsat bilinerek ülke sınırlarımızın dokunulmazlığına saldırılmıştır. Milletimizle birlikte omuz omuza vererek ülkeyi kaosa ve çöküşe sürükleme oyununu bozduk.

Ülkemize ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin istikamet çizmesine izin vermedik.

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Dün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat çıkmış bir takım iddiaları Meclis kürsüsünden tekrarlıyor, aynı kürsü nice yalanın çarpıtmanın da mecrası olarak kullanıldı.

Milletten umutlarını kesenler gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış bulunmaktadırlar. Girdiği her seçimde "Şu kadar oy alamazsam bırakırım" diyen ama her defasında onurunu ayaklar altına alıp arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler önce aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemelidir.

Türkiye'de hiç kimsenin bu haysiyet fukaralarından onur ve haysiyet dersi almaya ihtiyacı yoktur.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE BEL BAĞLAMIŞ DURUMDALAR"

Biz demokrasiyi hukuku adaleti birileri bize dayattığı için değil milletimiz bunlara layık olduğu için en üst seviyede tesis etmenin hayreti içinde olduk. Biz eserlerimizi yatırımlarımızı hizmetlerimizi birileri mecbur kıldığı için değil milletimiz bunlara layık olduğu için hayata geçirdik. Biz terör örgütleri ile suç örgütleri ile mücadelemizi, egemenliğimizi hedef alan saldırıları birilerinin yardımı ile değil milletimiz ile birlikte göğüsledik.

Hal böyleyken AK Parti'yi ısrarla kirli senaryoların içine yerleştirme gayretini kabul etmemiz mümkün değildir.

Bugün dünyada ülkemize uluslararasında iftiralar atan kesimlere baktığımızda arkalarında 3-4 örgütün bulunduğunu görürüz, bunlardan biri PKK, bir diğeri tüm unsurları ve imkanları ile FETÖ terör örgütüdür. Bu kampanyaların bir başka destekçisi batıdaki Ermeni kuruluşlarıdır, şimdi bunlara bir de suç örgütlerini eklediler. Bunların hepsi aynı eller tarafından yönlendirilmektedir.

Biz ülkemize ve milletimize dair her meseleyi tüm tarafları ile kamuoyu önünde oturur, konuşur, tartışır, değerlendiririz ama bunu asla terör örgütleri veya suç örgütü mensupları üzerinden yapmayız, onlarla kaybedecek vaktimiz yok yapacak işimiz çok.

Bizim bugüne kadar ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarımız ortadadır, bundan sonra yapacaklarımızı da her platformda dile getiriyoruz.

Bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, durmadan iftira. Nankörlük biliyorsunuz para ile değil, varsın devam etsinler. Daha yeni hububat fiyatlarını açıkladık, şimdi fındık geliyor fındık fiyatlarını açıklayacağız. Milletimizden hamdolsun gayet güzel geri dönüşler de geliyor ama bunlar çıkmış millet aç diyor.

Trakya'dan bütün şu anda oradaki üreticilerin bu noktada çeltik üreticisinin yaklaşımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorum ama bunlardan bihaber olanlar kalkıp da çeltik üreticisine ne verilmiş bilmez ki anlamaz ki. Bizler bütün bunları oradaki kooperatiflerin yöneticileri ile görüşmek suretiyle de bütün adımlarımızı attık, atmaya devam edeceğiz.

ÇEVRE VE TABİATIN KORUNMASI

Çevrenin ve tabiatın korunması bizim için ezelden ebede bir meseledir. Ülkenin ve milletin hayrına her projeyi çevre bahanesi ile engellemeye çalışarak da çevrecilik yapılamaz.

Etiketler : Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Erdoğan TBMM Grup Toplantısı
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