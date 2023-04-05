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05 Nisan 2023 Çarşamba 14:19:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 14:19:00

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, "İsrail hükümetinin burada kendi iç sıkışmışlığını aşmak için bu tür hadiselere başvurduğunu geçmişte de biz gördük." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Ajansı'nın sorularını cevaplandırdı.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını... İsrail hükümetinin burada kendi iç sıkışmışlığını aşmak için bu tür hadiselere başvurduğunu geçmişte de biz gördük.

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci... Tek engel kendilerinin bize taahhüt ettikleri konuları yerine getirmeleri

İsveç'in ABD ile F-16 görüşmeleri... F-16'yı vermeyene biz deriz ki, "Bizim Kızılelma'mız var, bizim Milli Muharip Uçağımız var, bizim başka alternatiflerimiz var." Bundan kendileri pişman olurlar

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ibrahim kalın cumhurbaşkanlığı külliyesi güncel

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