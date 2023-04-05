Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, "İsrail hükümetinin burada kendi iç sıkışmışlığını aşmak için bu tür hadiselere başvurduğunu geçmişte de biz gördük." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Ajansı'nın sorularını cevaplandırdı.
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını... İsrail hükümetinin burada kendi iç sıkışmışlığını aşmak için bu tür hadiselere başvurduğunu geçmişte de biz gördük.
İsveç'in NATO'ya üyelik süreci... Tek engel kendilerinin bize taahhüt ettikleri konuları yerine getirmeleri
İsveç'in ABD ile F-16 görüşmeleri... F-16'yı vermeyene biz deriz ki, "Bizim Kızılelma'mız var, bizim Milli Muharip Uçağımız var, bizim başka alternatiflerimiz var." Bundan kendileri pişman olurlar
Ayrıntılar geliyor...
- "Togg'u İMECE uydusu, E5000 elektrikli lokomotif ve Hürjet ile taçlandıracağız"
- Bahçeli'den İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki
- Dışişleri: Türk hava sahası Süleymaniye uçuşlarına kapatıldı
- Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına ilişkin açıklama
- "Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum"
- RTÜK'ten yayın ilkelerini ihlal eden medya kuruluşlarına idari para cezası