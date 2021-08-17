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17 Ağustos 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:01:00

Cumhurbaşkanı Özel Yayını

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV ve 360 ortak yayınında gündeme dair tüm gelişmeleri değerlendirecek.

Güçlü Türkiye'yi inşa süreci devam ediyor. Türkiye yeni sınamalardan geçiyor.

Yangın sel felaketleri ve masaya sürülen göçmen kartı ile birlikte hem afetlerle hem de yalan terörüyle mücadele sürüyor. Peki Türkiye'ye yönelik hangi kirli senaryolar masada?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayında bütün bu sorulara cevap verecek.

Cumhurbaşkanı Özel Yayını, 18 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.00'de 24 TV ve 360 ortak canlı yayınında.

Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan 24 tv canlı yayın
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