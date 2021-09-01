Tunç Soyer kendisini yalanladı

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01 Eylül 2021 Çarşamba 12:44:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 12:46:00

Tunç Soyer'in 'Dünya Bankası kredisi' tutarsızlığı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer, İzmir depremi sonrası Dünya Bankası'nın sağladığı kredinin Başkan Erdoğan tarafından onaylanmadığını iddia etmişti. Soyer, bu iddiasından iki ay sonra, Dünya Bankası'yla müzakerelerin sürdüğünü söyleyerek "Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz" dedi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in almak istediği krediyle ilgili yaptığı 2 farklı tutarsız açıklama dikkat çekti.

Soyer, İzmir depremi sonrası Dünya Bankası'nın sağladığı kredinin Başkan Erdoğan tarafından onaylanmadığını öne sürmüştü. Soyer, bu iddiasından iki ay sonra, henüz imzalanmış bir anlaşma olmadığını ve Dünya Bankası'yla müzakerelerin sürdüğünü söyleyerek "Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz" dedi.

"İKİ AYDIR ONAY BEKLİYOR"

Geçtiğimiz haziran ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti esnasında "İki aydır sayın Cumhurbaşkanımızın onayında bekliyor" demişti.

Soyer, bu iddiasından iki ay sonra Dünya Bankası kredisi için 'müzakereler devam' ediyor açıklamasında bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye ziyareti sonrası konuşan Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURBAŞKANINA ARZ EDECEĞİZ"

Bir mutabakat hasıl oldu ama imzalanmış bir sözleşme yok henüz. Hazine Bakanlığı'nın onay süreci ve garanti verme süreci devam ediyor. Bu sonlanmış değil. Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz.

"İZMİR NE ÇEKİYORSA, "BİZİ ENGELLİYORLAR" NAKARATINDAN ÇEKİYOR!"

Soyer'in tutarsız açıklamalarına Twitter'dan tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, "Anlaşması yapılmamış bir krediyi Cumhurbaşkanımızın onaylamadığını öne sürenler; 1 hafta önce işin aslını itiraf ederken; bugün aynı ezberlerine dönmüş! İzmir ne çekiyorsa, "Bizi engelliyorlar" nakaratından çekiyor! Takdir, kamuoyunundur..." ifadelerini kullandı.

Etiketler : CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer Dünya Bankası izmir
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