22 Ekim 2020 Perşembe 07:20:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 07:45:00
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kızıltepe Uluçayır koruma altına alındı
Kaynak: AA
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Bayburt'ta milyonlarca yıllık fosillerin bulunduğu Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanı'nın, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
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- Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kızıltepe Uluçayır koruma altına alındı