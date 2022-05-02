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02 Mayıs 2022 Pazartesi 07:41:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 07:44:00

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: Bayramın barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum." sözleriyle tebrik etti.

Erdoğan, bir tarafta ramazanı uğurlamış olmanın hüznü, diğer tarafta da insana ait tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşma sevincinin kalpleri doldurduğunu söyledi.

Milleti sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için Allah'a hamdeden Erdoğan, bayramların birlik ve beraberliğin güçlendiği, ezelden ebede giden kardeşliğin yenilendiği müstesna günler olduğunu vurguladı.

Rabb'in gönülleri yumuşattığı bu özel günlerin aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli fırsat olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bayram vesilesiyle annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız yanında yetimleri, öksüzleri, şehit çocuklarını ziyaret etmeyi, onların da gönüllerini almayı lütfen ihmal etmeyelim. Bayram sevincini yaşarken aynı vatan toprağını paylaştığımız hastaları, muhtaçları, düşkünleri, yaşlıları, ülkemize sığınan mazlumları lütfen unutmayalım. Karşılığını Allah'tan bekleyerek Rabb'imizin bizlere verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım. Onlara da yardım elimizi uzatalım. Varsın birileri kavgadan, kargaşadan bahsetsin, varsın birileri nefret söylemleriyle bayram sevincimize gölge düşürmeye çalışsın, varsın birileri çevremizdeki ateşi ülkemize taşımak için provokasyon peşinde koşsun. Biz bu tuzaklara asla düşmeyecek, hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz.

Milletimizin tüm fertlerinden bu Ramazan Bayramı'nı hangi kökene, inanca, meşrebe sahip olursa olsun 85 milyonun kucaklaştığı, helalleştiği bir büyük kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum. Bunu başardığımızda, aramızdaki dostluk ve kardeşliği güçlendirdiğimizde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Mevla'dan içinde bulunduğumuz mübarek günler hürmetine ülkemizin ve milletimizin önünü açmasını, ufkunu aydınlatmasını niyaz ediyorum."

Bayram dolayısıyla yola çıkacak sürücülerden hem kendileri hem sevdikleri hem de başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını, trafik kurallarına harfiyen uymalarını isteyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Güvenli bir yolculuk için 'Bayramınız kemerli olsun' diyoruz, Pençe-Kilit Harekatı başta olmak üzere bu bayram gününde vatanımızın bekası, milletimizin huzur ve esenliği için sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Vatandaşlarımızla birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun, kalın sağlıcakla."

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