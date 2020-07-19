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19 Temmuz 2020 Pazar 14:44:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 15:12:00

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da inceleme

Kaynak: AA

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Son dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

DANIŞTAY KARARI İLE MÜZEDEN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararla Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açılmıştı. Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu ve tapu belgesinde cami vasfının tescilli olduğunu vurgulayan Danıştay, kararında “Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır” demişti.


AYASOFYA'DA İLK NAMAZ

Ayasofya’da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Caminin namaz kılınacak bölümlerinde zemine ışık sistemi konulacak. Işık mozaik ve frekslere yansıtılacak, namaz sırasında ise kapalı tutulacak. Mozaik ve fresklerin, ibadet saatlerinde bir perde mekanizmasıyla kapatılması da gündemde. Tarihi yapıda olumsuzluk yaşanmaması için çok hassas davranılacağı vurgulanıyor.

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