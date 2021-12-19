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19 Aralık 2021 Pazar 14:52:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 14:53:00

Başkan Erdoğan'dan Afrikalı gençlerle buluştuğu programa ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya geldiği programa ilişkin video paylaştı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrikalı Gençlerle Buluşmamızda Mozambikli bir kızımız artık daha güzel şeylerden, yeni ve daha adil bir dünya düzeninden bahsetmek gerektiğini ifade etti." dedi.

Erdoğan ile konuşan ve Ankara'da üniversite okuduğunu dile getiren Mozambikli Kamila Maduş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletlerde dile getirdiği soykırım, kötülükler ve ayrımcılıklardan Afrikalıların haberdar olduğunu söyledi.

Bu konuşmaları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydeden Maduş, "Şimdi güzel şeylerden bahsetmek gerek. Yeni bir dünya, yeni bir düzen, daha adil bir düzen... Bu yeni düzende dünya 5'ten büyük olacak." dedi.

Türkiye'nin Afrika ile ortaklığından memnun olduklarına vurgu yapan Kamila Maduş, Türkiye'nin Afrika'nın sorunlarına Afrikalıların gözünden ve temeline insanı alan çözümler sunduğunu kaydetti.

Mozambikli genci, konuşmasının sonunda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de salondaki Afrikalı gençler alkışladı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabı Afrikalı Gençlerle Buluşma
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