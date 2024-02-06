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06 Şubat 2024 Salı 04:44:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 04:44:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asrın Felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüne özel mesaj paylaşarak, 'Türkiye tek yürek olduğunu asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ile ortaya koymuştur' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları vurguladı:

Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor.

Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum.

Tedavileri hâlen devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum.

İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü.

Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır.

Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihî sınamayı başarıyla vermiştir.

Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ile ortaya konulmuştur.

Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yâd ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz.

Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz.

Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın...

Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan 6 şubat asrın felaketi deprem
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