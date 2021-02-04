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04 Şubat 2021 Perşembe 19:33:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 19:33:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç üniversitenin rektörünü kabul etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı yapıldı.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Meryem Tuncel Necdet Ünüvar
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