28 Nisan 2021 Çarşamba 18:16:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 18:18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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