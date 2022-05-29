VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin olası sınır ötesi askeri operasyonu İran'ı panikletti!
Yunan oyunu deşifre oldu!
Arnavutköy'de 393 hafız için icazet töreni düzenlendi
Bulgaristan sınırındaki tır kuyruğu devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz güvenlik koridorunu en kısa sü...
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
Rusya: Dnipro bölgesinde Ukrayna'ya ait büyük bir cephanelik ile Su-25 uçağını vurduk
Rus saldırılarında buğday deposunun bombalandığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü yardım bekliyor
Papa Franciscus'tan Başkan Erdoğan'a övgü
Bulgaristan'da geçmişte Türk ve Müslümanlara yönelik asimilasyon girişimleri acıyla hatırlanıyor
2022 Temmuz emekli zammı belli oldu!
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtı
Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali
Tuz Gölü Havzası'nda yonca verimi üreticinin yüzünü güldürüyor
Ordu'da 3 yılda 17 bin 500 dönüm arazi tarıma kazandırıldı
Hububat hasadında ürün kaybını önlemek için teknik personel sahada olacak
Erkek Kata Milli Takımı Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Türkiye, Afrika ve ortak insani yardım perspektifi
Türkiye'nin Afrika'daki eğitim faaliyetleri - Fatimatou topu at!
MSB duyurdu: Bakan Akar, BAE'ye gidiyor!
Evlat nöbetinin 1000. günü!
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı Ödülleri Sahiplerini Buldu
Astım tedavisinde ilaçlar kadar dış etkenler de önemli
Laboratuvarda ahşap üretilecek
29 Mayıs 2022 Pazar 15:13:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 15:13:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz güvenlik koridorunu en kısa sürede tamamlayacağız

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye sınırlarımız boyunca adım adım kurmakta olduğumuz 30 kilometre derinliğindeki güvenlik koridorunu inşallah en kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 1000. günü dolayısıyla düzenlenen programa telefon bağlantısıyla katıldı.

Diyarbakır'daki yüreği yanık anaların her birine şahsı, eşi Emine Erdoğan ve millet adına teşekkür eden Erdoğan, "Evlatlarını veya yakınlarını terör örgütünden kurtaran anneleri tebrik ediyorum. Halen bu mücadeleyi yürüten annelerimizin de bir an önce evlatlarına veya yakınlarına kavuşmalarını diliyorum." dedi.

Diyarbakır'daki annelerin, terör örgütü ve onun güdümündeki partiye Diyarbakır'dan çok önemli bir mesaj verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülkenin cesur ve dirayetli anneleri olarak onlara boyun eğmeyeceğinizi gösterdiniz. Evlatlarınıza veya yakınlarınıza kavuşmak için verdiğiniz eşsiz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz. Mücadelenizin her aşamasında İçişleri Bakanımızla ve diğer arkadaşlarımızla birlikte yanınızda yer aldık. Bundan tam 1000 gün önce Hatice Akar kardeşimizle başlayan mücadeleniz, eşine ender rastlanır bir evlat sevgisi, merhamet, azim destanı olarak şimdiden tarihe altın harflerle yazıldı. Terör örgütü artık meydanın boş olmadığını bildiği için evlatlarımıza kolayca kanca atamıyor. Örgütün güdümündeki parti de bu alçak plana pervasızca aracılık yapamıyor.

Şahsım, ülkem ve milletim adına sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizler, anne yüreğinden daha güçlü bir organizasyon, daha güçlü bir silah olmadığını ispatladınız. Bütün dünya, teröristlerin yanında yer alsa da annelerin kalplerindeki sevgi ve gözlerindeki kararlılıkla karşılarına çıkması, o hainlerin tüm dengelerini bozmaya yetti. Kandırılarak dağlara götürülüp, istismara maruz bırakılan ve ölüme sürüklenen her bir evladımızın sızısını yüreğimizde hissediyoruz."

"Kirli düzeni kökünden yıkıyoruz"

Diyarbakır'da ve diğer şehirlerde annelerin verdiği mücadeleyi, sınır ötesindeki harekatlarla tamamladıklarını belirten Erdoğan, örgüte katılımın neredeyse sıfır düzeyine inmesinde güvenlik güçleri ve askerlerin operasyonları kadar annelerin mücadelesinin de etkili olduğunu vurguladı.

Artık çocukları kandıramayan, mevcut elemanlarını saflarında tutamayan terör örgütünün faaliyet sahalarını birer birer kapattıklarını kaydeden Erdoğan, "Kendi evlatlarına yurt içinde ve yurt dışında her türlü eğitim ve hayat imkanını sağlayanların sizin evlatlarınızın kanı üzerinden kurdukları kirli düzeni kökünden yıkıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye sınırlarımız boyunca adım adım kurmakta olduğumuz 30 kilometre derinliğindeki güvenlik koridorunu inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Böylece çocuklarımızı kandırıp dağa götüren mekanizmayı tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Bu ülkenin siz Diyarbakır annelerine çok büyük şükran borcu vardır. Bu milletin siz Diyarbakır annelerinin mücadelesinden alacağı çok ders vardır. İnşallah bu tablo nesiller boyunca kulaktan kulağa aktarılarak geleceğimizi aydınlatan bir ışığa dönüşecektir. Bir kez daha her birinize teşekkürlerimi sunuyor, Rabb'imden bir an önce evlatlarınıza ve yakınlarınıza kavuşmanızı diliyorum. İstanbul'dan sizlere selam, sevgi ve saygılar sunuyorum."

Telefon bağlantısını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Erdoğan'ın konuşmasının ardından "Sayın Cumhurbaşkanım Allah razı olsun. Bütün annelerin hürmetleri, saygıları var. Siz sahip oldukça onların cesaretleri artıyor, gücü artıyor efendim. Buradan Diyarbakır'dan selamlarımızı iletiyoruz." dedi.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu DİYARBAKIR ANNELERİ
Para önemli olsaydı bu işi yapmazdım

Para önemli olsaydı bu işi yapmazdım
New York'ta sahnede

New York'ta sahnede
Yıldızlar geçidi

Yıldızlar geçidi
Roman yazıyor

Roman yazıyor
Listelere girdi

Listelere girdi
Sosyal medyayı şaşkınlıkla izliyorum

Sosyal medyayı şaşkınlıkla izliyorum
Podyumda yürüyecek

Podyumda yürüyecek
Ticarete atladı

Ticarete atladı
Vizyon için geri sayım

Vizyon için geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX