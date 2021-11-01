Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

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01 Kasım 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 18:00:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit er Çiftçi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakurk'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Çiftçi'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.
Etiketler : şehit İslam Çiftçi Erdoğan
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