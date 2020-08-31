Başkan Erdoğan Giresun'da! Çalışmaları yerinde inceleyecek

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31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:18:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:18:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a geldi. Başkan Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çalışmalar hakkında bilgi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 23 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı.

Çok sayıda askeri ve emniyet mensubu havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik gemisi denizden, helikopterler ise havadan güvenlik çemberi oluşturdu.

Başkan Erdoğan, Giresun’da çeşitli incelemelerde bulunmak ve vatandaşlara hitap etmek üzere helikopter ile havalimanından ayrılarak Giresun’a hareket etti.

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