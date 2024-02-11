VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'in muhtemel Refah saldırısına Mısır'dan uyarı... Sonuçları vahim olur
DSÖ: İsrail'in, Filistinlileri Refah kentinden tahliye planlarına ilişkin haberler endişe verici
Kabine yarın toplanıyor: Öğretmen ataması gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır ve BAE'ye gidecek
Artvin-Hopa kara yolunda heyelan: Çalışmalar sürüyor
Lübnan'da Şii Emel Hareketi, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu
11 Şubat 2024 Pazar 19:49:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 19:49:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır ve BAE'ye gidecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 14 Şubat'ta ise Mısır Arap Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretlerde bulunacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceği aktarıldı.

Açıklamada, Erdoğan'ın çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacağı kaydedildi.

Zirve vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire'yi ziyaretinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili işbirliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacağı kaydedildi. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının gündemde olduğu aktarıldı.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Resmi Ziyaret Birleşik Arap Emirlikleri Mısır
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Yeni ikili

Yeni ikili
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX