01 Haziran 2022 Çarşamba 07:25:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 07:27:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti