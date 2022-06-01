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01 Haziran 2022 Çarşamba 07:25:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 07:27:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.

    Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Fuat Oktay Ünal Üstel
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