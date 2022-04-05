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05 Nisan 2022 Salı 06:19:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 06:19:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını Ümraniye'de Kılıçaslan ailesiyle birlikte açtı

Kaynak: IHA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı. Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Ramazan
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