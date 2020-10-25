Başkan Erdoğan'dan Wilders'e sert tepki, ABD'ye hodri meydan

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25 Ekim 2020 Pazar 16:23:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 16:29:00

Başkan Erdoğan'dan Wilders'e sert tepki: Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Hollandalı milletvekilinin ırkçı paylaşımı ile ilgili, "Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, ABD'nin yaptırım tehdidine de, "Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Geç kalma yaptırımlarını yap" sözleriyle tepki gösterdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Hollandalı milletvekilinin ırkçı paylaşımı ile ilgili, "Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Bizim kitabımızda sosyal adalet var." ifadesini kullandı.

Malatya Battal Gazilerin tarih yazdığı şehir. Alparslan'ın gazilerine yoldaş olan; atlarına su, gönüllerine huzur veren şehir. Selçuklu'nun mührünü taşıyan, Yavuz Sultan Selim'le birlik olan şehir. İbn-i Arabilere, Sadreddin Konevilere alevden gönül gibi coğrafyamızı irfanla sulayan nice alimlere kucak açan şehir.

446 KONUT VATANDAŞA TESLİM EDİLİYOR

Bugün 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz, kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. Elazığ'da ve Malatya'da 9 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımıza konutları teslim hale getiren bakanlığımızı ve yüklenici firmayı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Depremin yıldönümünde konut inşasını tamamlamış olacağız.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesi uzun ve meşakkatli bir süreci ifade eder. Bir yanda halka rağmen halkçılık, bir diğer yanda güya halkının yanında olduğunu ifade ederken halkının duygularını sömürenler. Milletimizin değerlerine savaş uçanlar darbeler ve ekonomik krizlerle dışarıdan destek aldı. 

WILDERS'E TEPKİ: HADDİNİ BİL

Fransa'nın başındaki zat, yatıyor, kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. Sen önce kendin nerede olduğuna bak. Bu bir vaka. Kontrolden geçmesi lazım.

Bir de Hollanda'da milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin.

Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da yaşadık, İtalya'da yaşadık, siz onlarla beraber yol yürüdünüz. Ama bizim kitabımızda sosyal adalet var. Ve biz sosyal adaletle yol yürüyoruz. Biz bu yolda yeri geliyor bir avuç ekmeği fakir fukarayla paylaşmasını biliyoruz.

"OYUNU BOZDUK DİYE BİZİ HEDEF TAHTASINA KOYDULAR"

Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler oyunlarını bozduğumuz için bizi hedef tahtasına koydu.

Fırat'ın doğusunda terör devleti kurma hazırlıkları var. Biz, meşru hükümetin davetiyle Libya'dayız. Suriye halkının davetiyle oradayız. İlla zalim Esed'in davetini beklememize gerek yok. 

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