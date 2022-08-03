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03 Ağustos 2022 Çarşamba 13:14:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 13:14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yarın toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Avsever Şura'da ilk kez yer alacak.

Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Komuta kademesinin durumu

Yüksek Askeri Şurada ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları yer alıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor. Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek. Bu kapsamda Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla uzatılması bekleniyor. Görev süresinin uzatılması halinde Orgeneral Güler, 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olacak.

Görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün durumları da Şura'da görüşülecek. Görev sürelerinin uzatılması durumunda Oramiral Özbal Deniz Kuvvetlerinde, Orgeneral Küçükakyüz ise Hava Kuvvetlerinde, 4 yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan üçüncü isimler olacak.

Dördüncü yıldızı bekleyenler

Şura toplantısında bazı korgenerallerin terfi durumları da değerlendirilecek.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla ile Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert; Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya ile Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Mehmet Özlü bir üst rütbeye terfi için bekliyor.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziya Cemal Kadıoğlu İrfan Özsert
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